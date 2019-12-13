Mustafa Cengiz’den Nihat Özdemir ile Ali Koç görüşmesine tepki!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in ofisinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2. Başkanı Semih Özsoy ve MHK Başkanı Zekeriya Alp ile birlikte yaptığı toplantının ortaya çıkmasının üzerine açıklamalarda bulundu ve tepki gösterdi.

Bu toplantının kendilerine rahatsızlık verdiğini kaydeden Galatasaray başkanı, “Futbol federasyonu başkanı, başka bir kulübün yönetim kurulu üyeleri ve başkanlarıyla bir araya gelebilir, görüşebilir. Gayet doğru, bilgi açısından. Benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. Biz Nihat bey ile de görüştük, hiçbir sorun yok, resmi olmayan bir makamda, yani TFF Başkanı’nın ya da MHK’nın olmayan bir odada, özel bir büroda siz, TFF Başkanı olarak, mensubu olduğunu eski bir kulübün 2. başkanı iken, bir kulüp başkanı ya da 2. başkanı ile görüşebilirsiniz, iyi niyetli bakıyoruz ama orya MHK Başkanı da katılırsa ki onun da yardımcısının geldiği iddia ediliyor, 2,5 saat konuşma yaparlarsa, ben yarışan bir kulüp olarak bundan rahatsız olurum” dedi.

“TFF BAŞKANI AYRIM, ÖNCELİK YAPAMAZ”

Nihat Özdemir’in tarafsız olması gerektiğini vurgulayan Cengiz, TFF Başkanı, bütün kulüplerin başkanıdır, asla eski takımına, söylemde bile ayrım, öncelik yapamaz, espri bile yapamaz, yapmaması gerekir. Tamamen bağımsız olmalı, bizim beklentimiz bu. Bu toplantı inşallah bir takım yanlışların konuşulmasına da vesile olmaz” diye konuştu.

VAR sisteminin Türkiye’de bozulduğunu söyleyen başkan, “Özellikle biz VAR sistemini bozduk maalesef. Biz elle gol atılacağını öğrendik. VAR’da oturan hakem de, hepimizin uluslararası başarılarından övündüğümüz bir hakem, şok yaşadık. VAR odasına 20 kamera varsa, 20 görüntü akar. O görüntülere teknik sorumlular bakar ve hakemler kameraları ister. Siz bunları hazırlayıp yayına veremezseniz, eksik görüntü çıkar. Ben kasıt var, bir takımın fanatik taraftarı saklıyor demiyorum. TFF’nin fiziki altyapısı iyi olmasına rağmen kişisel olarak hazırlanamadı. Hakemler de hazırlanamadı” ifadelerini kullandı.

“HAKEM GÖRMEDEN ELLE DE ATILIYOR”

Kamera kalitesinin yeterli olmadığını belirten Mustafa Cengiz, “Sezon öncesi toplantıya Oğuz Sarvan ve ekibi de geldi, hakemin VAR’a gitmesi sicillerini kötü etkiliyor dedi. Böyle bir şey yok. Bunu düzeltmek insani bir şey, VAR’a gitmekten neden korkuyorsun? Gerçi VAR’a gitmekten biz de korkuyoruz artık, diagonal çizgiler çiziliyor VAR’da. Elle çizilen çizgi oluyor, hakem görmeden elle de atılıyor ya, Tanrı’nın eli. Futbolcunun topa vurduğunu gösteren küçük bir kare vardı, o topa baktığınız mı? Top orada Amerikan futbol topu, elips durumda top. Yayıncı kuruluşa soruyorum, kameraların frameleri iyi olsa, o topu görürsün. 2 milisaniye oynatırsan ofsayt görülür. Orada 60’lık, 120’lik kameralarla çekerseniz top bombe yapar, vuruş anını göremezsiniz. Yayıncılık 4K’ya gidiyor artık, onu bulamıyorsanız 120 yapın da bari 2K olsun. TFF çok masraf etti VAR odası için, paralarını da kulüpler ödüyor, onu da söyleyeyim” mesajını verdi.

GALATASARAY’A KARŞI ORTALIĞI AYAĞA KALDIRANLARA SORUYORUM NEDEN YÜZDE 40’A ÇIKARDINIZ”

TFF’nin harcama limitleri içinde olduklarını sözlerine ekleyen Cengiz, “Bize karşı ortalığı yangın yerine çevirip, ayağa kaldıranlar nerede?” derken, şunları söyledi;

“Biz UEFA’da 10 milyon euro zarar edebilirdik, ancak tam tersine kara geçtik. Onun için örnek gösteriyorum. İnşallah devam eder. Buna rağmen biz limit içinde kaldığımız halde Cenevre’de UEFA’da, Ankara’da devlet dairelerinde sürekli şikayet ediliyoruz. ‘Galatasaray Diagne’yi aldı, paraları bastı harcadı. Galatasaray Falcao’yu aldı paraları harcadı’ deniliyor ve bunu da sürekli söyleyenler var. İsim vermek istemiyorum. Peki ben söylüyorum; biz TFF’nin harcama limitleri içindeyiz. Biz UEFA’da da yapılandırma anlaşmasının içindeyiz. Peki bize karşı ortalığı yangın yerine çevirip, ayağa kaldıranlar nerede. Galatasaray’a karşı ortalığı ayağa kaldıranlara soruyorum, neden yüzde 40’a çıkardınız? Daha bizim 116 milyon harcama limitimiz var.”

TFF KULÜP LİSANS VE FİNANSAL FAİR PLAY TALİMATI’NDA DEĞİŞİKLİK İÇİN UYGULANACAK CEZALAR NEYDİ ?

Takım Harcama Limitinin Aşılması Durumunda Uygulanacak Cezalar TFF tarafından şöyle açıklanmıştı:

(1) – Takım harcama limitinin aşılması durumunda Kulüp Lisans Kurulu tarafından;

* Yüzde 5’e kadar aşılması durumunda ihtar cezası verilir.

* Yüzde 6-10 arası aşılması durumunda kadro sınırlaması cezası verilir.

* Yüzde 11-15 arası aşılması durumunda transfer yasağı cezası verilir.

* Yüzde 16-20 arası aşılması durumunda 1 puan silme cezası verilir ayrıca transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

* Yüzde 21-25 aşılması durumunda 2 puan silme cezası verilir ayrıca transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

* Yüzde 26 ve üstü aşım durumunda ise 3 puan silme cezası verilir ayrıca transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

(2) – Diğer İhlaller;

Kulüplerin işbu EK-XII uyarınca kurula sunması gereken bilgi ve belgeleri süresinde sunmaması, eksik sunması veya yanıltıcı bilgi ve belge sunması halinde kurul tarafından, ihlalin ağırlığına göre ihtar, kadro sınırlaması, transfer yasağı ve puan silme yaptırımları birlikte veya ayrı uygulanabilir.