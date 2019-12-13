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Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri
Başakşehir

Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan tek temsilcimiz Medipol Başakşehir oldu. Grubu lider tamamlayan Başakşehir'in Son 32 Turu'ndaki rakibi 16 Aralık Pazartesi belli olacak.

13 Aralık 2019 01:22

UEFA Avrupa Ligi’ne 3 takımla katıldığımız sezonda grupları geçen tek temsilcimiz Medipol Başakşehir oldu. Son maçında Mönchengladbach’ı son dakika golüyle 2-1 yenen temsilcimiz, Roma’nın da berabere kalmasıyla gruptan lider olarak çıktı.

Başakşehir’in Son 32 Turu’ndaki rakibi 16 Aralık Pazartesi günü İsviçre’nin Nyon şehrinde çekilecek kura ile belli olacak.

Lider olarak gruptan çıkan Medipol Başakşehir’in muhtemel rakipleri şöyle;

Wolverhampton, AZ Alkmaar, Leverkusen, Kopenhag, Rangers, Getafe, Wolfsburg, Club Brugge, Sporting, Shakhtar, Cluj, Olympiakos, Ludogorets, Frankfurt, APOEL.

Son 32 Turu’ndaki maçlar 20-27 Şubat tarihlerinde oynanacak.

12 Aralık 2019 MAÇ SONUCU | Borussia Mönchengladbach 1-2 M. Başakşehir UEFA Avrupa Ligi J Grubu altıncı ve son hafta maçında temsilcimiz M.Başakşehir Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach`a konuk oldu. Temsilcimiz M. Başakşehir, Almanya`da son ana kadar tur için savaştığı mücadelede Enzo Crivelli`nin 90. dakikada attığı gol ile sahadan 2-1 galip ayrıldı ve grup lideri olarak adını bir üst tura yazdırdı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 01:32 | 13 Aralık 2019
Medipol Başakşehir uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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