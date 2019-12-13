Medipol Başakşehir’den Ekrem İmamoğlu’na teşekkür!

UEFA Avrupa Ligi’nde Alman ekibi Borussia Mönchengladbach’ı 2-1 yenerek bir üst tura yükselen Medipol Başakşehir büyük bir başarıya imza attı.

Maçın son anlarında gelen golle 2-1 kazanan ve grubunu lider tamamlayan Başakşehir, ülkemizi Avrupa’da temsil edecek tek takım olarak yoluna devam etti.

Karşılaşmanın ardından Twitter’dan bir paylaşım yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki son maçında Borussia Mönchengladbach’ı yenerek grup lideri olan Medipol Başakşehir Futbol Kulübümüzü tebrik ederim. Bir üst turda da başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

İstanbul ekibi Başakşehir ise İmamoğlu’nun bu mesajını alıntılayarak “Teşekkürler @ekrem_imamoglu. Şehrimizi, ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” yanıtı verdi.

Teşekkürler @ekrem_imamoglu. Şehrimizi, ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. https://t.co/G3qG85V7A5 — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 13, 2019

Medipol Başakşehir Avrupa`da turladı, kasayı doldurdu! UEFA Avrupa Ligi`nde Son 32 Turu`na kalmayı başaran Medipol Başakşehir, ortaya koyduğu performansla hem herkesin takdirini kazandı hem de kasasını doldurdu. Turuncu-lacivertliler, şu ana kadar yaklaşık 7.2 milyon Euro`luk bir gelir elde etti. İlgili Haberi Oku