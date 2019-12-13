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Medipol Başakşehir’den Ekrem İmamoğlu’na teşekkür!
Başakşehir

Medipol Başakşehir’den Ekrem İmamoğlu’na teşekkür!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselen Medipol Başakşehir'i tebrik etti. İstanbul temsilcisi de bu tebrik mesajına karşılık teşekkür paylaşımı yaptı.

13 Aralık 2019 12:44

UEFA Avrupa Ligi’nde Alman ekibi Borussia Mönchengladbach’ı 2-1 yenerek bir üst tura yükselen Medipol Başakşehir büyük bir başarıya imza attı.

Maçın son anlarında gelen golle 2-1 kazanan ve grubunu lider tamamlayan Başakşehir, ülkemizi Avrupa’da temsil edecek tek takım olarak yoluna devam etti.

Karşılaşmanın ardından Twitter’dan bir paylaşım yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki son maçında Borussia Mönchengladbach’ı yenerek grup lideri olan Medipol Başakşehir Futbol Kulübümüzü tebrik ederim. Bir üst turda da başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

İstanbul ekibi Başakşehir ise İmamoğlu’nun bu mesajını alıntılayarak “Teşekkürler @ekrem_imamoglu. Şehrimizi, ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” yanıtı verdi.

13 Aralık 2019 Medipol Başakşehir Avrupa`da turladı, kasayı doldurdu! UEFA Avrupa Ligi`nde Son 32 Turu`na kalmayı başaran Medipol Başakşehir, ortaya koyduğu performansla hem herkesin takdirini kazandı hem de kasasını doldurdu. Turuncu-lacivertliler, şu ana kadar yaklaşık 7.2 milyon Euro`luk bir gelir elde etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:44 | 13 Aralık 2019
ekrem imamoğlu Medipol Başakşehir
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