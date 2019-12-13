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Marco Rose: Soyunma odasında da üzüntü var
Avrupa Ligi

Marco Rose: Soyunma odasında da üzüntü var

Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose, Medipol Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada "Çok üzücü bir maçtı. Soyunma odasında da üzüntü var ama yarından itibaren yeni hedeflere odaklanacağız" dedi.

13 Aralık 2019 08:42

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. ve son haftasında, sahasında Medipol Başakşehir’e 2-1 yenilerek elenen Alman ekibi Borussia Mönchengladbach’ın teknik direktörü Marco Rose, kendileri için çok üzücü bir maç olduğunu söyledi.

Borussia Park’ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Rose, “Çok üzücü bir maçtı. Soyunma odasında da üzüntü var ama yarından itibaren yeni hedeflere odaklanacağız. Eski performansımızı geri getirmeye çalışacağız” dedi.

13 Aralık 2019 Spor yazarları Medipol Başakşehir Beşiktaş ve Trabzonspor`un Avrupa Ligi maçlarına ne dedi? UEFA Avrupa Ligi`nde grup aşamasının son haftasında sahaya çıkan Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor`un maçlarını spor yazarları değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

Kötü bir futbol ortaya koymadıklarını belirten Alman teknik adam, “Maça iyi başladık, baskılı oynadık ama ilk yarının sonunda beraberlik golünü yememiz üzücüydü. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik ama futbol bu, son dakikada kalemizde golü gördük. Son dakikaya kadar maçı elimizde tuttuk. Başakşehir bazen pozisyona girdi ama maçı hep kontrolümüzde tuttuk. Hedefimizi başaramadık, Avrupa Ligi’nde devam etmek istiyorduk. Ama tekrar ayağa kalkacağız. Başakşehir hakkında bir yorum yapmak istemiyorum. Maçı kazandılar” ifadelerini kullandı.

Ellerinde tek hedef olarak Bundesliga’nın kaldığını aktaran Rose, geniş kadrosuyla bu kulvarda başarılı olacaklarına inandıklarını da sözlerine ekledi.

Son güncelleme 08:42 | 13 Aralık 2019
avrupa ligi Borussia Mönchengladbach Marco Rose uefa
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OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
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14 7 26
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