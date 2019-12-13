SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kamu bankalarına ait sigorta şirketleri Varlık Fonu’na geçiyor!
MAÇ SONUCU | Altay 1-0 Adana Demirspor
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Altay 1-0 Adana Demirspor

Altay, Adana Demirspor'u İbrahim Öztürk'ün golüyle 1-0 yenerek 6 haftalık hasrete son verdi.

13 Aralık 2019 21:55

TFF 1. Lig’in 15. haftasının açılış maçında Altay, sahasında Adana Demirspor’u 1-0 yendi.

Bu sonuçla ev sahibi takım 20 puana yükselirken, Adana temsilcisi 18 puanda kaldı.

Öte yandan Altay, ligde 6 haftalık aranın ardından galibiyetle tanıştı.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik

Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, İbrahim Öztürk, Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Alhassan (Dk. 88 Cenk Özkacar), Yılmaz Özeren, Leandrinho, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 72 Hakan Demirci), Paixao (Dk. 80 Deniz Vural), Putsila

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Emre Nefiz, Semih Güler, Rassoul, Sinan Kurt (Dk. 72 Erdal Öztürk), Aosman (Dk. 58 Gladkyy), Kosecki (Dk. 46 Volkan Şen), Berk Yıldız, Traore, Samed Ali Kaya

Gol: Dk. 29 İbrahim Öztürk (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 62 Alhassan, Dk. 65 İbrahim Öztürk (Altay), Dk. 65 Gladkyy, Dk. 80 Samed Ali Kaya (Adana Demirspor)

Son güncelleme 21:55 | 13 Aralık 2019
adana demirspor altay tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
Bugün - 20:30
0
-
0
Antalyaspor
Caykur Rizespor
Yarın - 15:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR