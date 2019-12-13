Liverpool Japon yıldızın işini bitirdi! 5 yılda değerini 10’a katladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Salzburg’un 24 yaşındaki Japon orta saha oyuncusu Takumi Minamino’yu kadrosuna kattı. Ezeli rakibi Manchester United’ın da transfer etmek için uğraştığı Takumi Minamino, The Telegraph’ta yer alan habere göre Liverpool ile anlaştı.

Salzburg’a Takumi Minamino için 8 milyon 700 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek olan Liverpool’un, transferi birkaç gün içinde açıklaması bekleniyor.

Kariyerine Cerezo Osaka takımında başlayan Takumi Minamino, 7 Ocak 2015 yılında 800 bin Euro’ya Salzburg’a transfer olmuştu. Japon futbolcu böylece 5 yılda değerini 10’a katlamış oldu.

6 YILDIR İZLİYORLARDI

Bu sezon Salzburg forması ile sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Takumi Minamino’nun, Livepool tarafından 2013 yılından bu yana izlendiği öğrenildi. Japonya Milli Takımı formasını da terleten Takumi Minamino, bu sezon çıktığı 6 Şampiyonlar Ligi maçında 2 gol atarken, 3 de asiste imza attı. E Grubu’nu Liverpool ve Napoli’nin ardından üçüncü sırada tamamlayan Avusturya temsilcisi, yoluna Avrupa Ligi’nde devam etmeye hak kazanmıştı.