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Kayserispor’da Umut Bulut ve Şamil Çinaz’la yollar ayrıldı!
Süper Lig

Kayserispor’da Umut Bulut ve Şamil Çinaz’la yollar ayrıldı!

Süper Lig ekibi Kayserispor'da parasını alamadıkları için bir süredir idmanlara çıkmayan Umut Bulut ve Şamil Çinaz, bugün yapılan antrenmandan sonra teknik ekiple konuşarak yolları ayrıma kararı aldı.

13 Aralık 2019 17:03

İstikbal Mobilya Kayserispor’da 2 futbolcu vedalaştı. Umut Bulut ile Şamil Çinaz Kayserispor’dan ayrıldı.

Sarı-Kırmızılı kulüpten alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesi ile günlerdir idmana çıkmayan, dün yapılan ödeme sonrasında idmana çıkan Kayserispor kaptanları Umut Bulut ile Şamil Çinaz ayrılık kararı aldı.

Kayserispor yönetiminden bekledikleri ilgiyi göremeyen Umut Bulut ile Şamil Çinaz, bugün teknik heyet ile yaptığı görüşme sonrasında ayrılık kararı aldı ve takım arkadaşları ile vedalaştı.

Umut Bulut ile Şamil Çinaz, sözleşmelerini tek taraflı feshetmek için TFF’ye başvuru yaptı.

Umut Bulut ile Şamil Çinaz, Kayserispor tesislerinden ayrılırken bir açıklama yapmadı.

 

Son güncelleme 17:03 | 13 Aralık 2019
İstikbal Mobilya Kayserispor şamil cinaz umut bulut
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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