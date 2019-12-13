Junior Caiçara: ‘Takım mutlu, Türkiye mutlu!’

Medipol Başakşehir, deplasmanda Borussia Mönchengladbach’ı 90’da Enzo Crivelli’nin attığı golle 2-1 mağlup ederken maçın ardından, Caiçara açıklamalarda bulundu. Caiçara, “Tarif edilmez bir mutluluk yaşıyoruz. Takım mutlu, Türkiye mutlu ama yarından itibaren bu maçı unutmalı ve pazartesi günkü lig maçımıza odaklanmalıyız” dedi.

Deneyimli futbolcu, “Uzun süredir Avrupa kupalarında oynuyoruz ama böyle bir sonuç alamamıştık. Soyunma odasında nasıl bir sevinç yaşandığını tahmin edebilirsiniz. Yarına kadar sevineceğiz ve sonra çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu. MAÇ SONUCU | Borussia Mönchengladbach 1-2 M. Başakşehir UEFA Avrupa Ligi J Grubu altıncı ve son hafta maçında temsilcimiz M.Başakşehir Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach`a konuk oldu. Temsilcimiz M. Başakşehir, Almanya`da son ana kadar tur için savaştığı mücadelede Enzo Crivelli`nin 90. dakikada attığı gol ile sahadan 2-1 galip ayrıldı ve grup lideri olarak adını bir üst tura yazdırdı. İlgili Haberi Oku