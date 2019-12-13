Junior Caiçara: ‘Takım mutlu, Türkiye mutlu!’

Medipol Başakşehir, deplasmanda Borussia Mönchengladbach’ı 90’da Enzo Crivelli’nin attığı golle 2-1 mağlup ederken maçın ardından, Caiçara açıklamalarda bulundu. Caiçara, “Tarif edilmez bir mutluluk yaşıyoruz. Takım mutlu, Türkiye mutlu ama yarından itibaren bu maçı unutmalı ve pazartesi günkü lig maçımıza odaklanmalıyız” dedi.
Deneyimli futbolcu, “Uzun süredir Avrupa kupalarında oynuyoruz ama böyle bir sonuç alamamıştık. Soyunma odasında nasıl bir sevinç yaşandığını tahmin edebilirsiniz. Yarına kadar sevineceğiz ve sonra çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.