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James Milner, Liverpool ile nikah tazeledi
İngiltere Premier Lig

James Milner, Liverpool ile nikah tazeledi

Liverpool, 4,5 sezondur takımda forma giyen James Milner ile 2022 yılına kadar sözleşme yeniledi.

13 Aralık 2019 22:46

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’da orta saha oyuncusu James Milner’ın sözleşmesi uzatıldı.

Liverpool Kulübü, 33 yaşındaki İngiliz oyuncunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. Sözleşmenin süresi hakkında bilgi verilmedi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Milner’ın sözleşmesinin 2022’ye kadar uzatıldığı öne sürüldü.

Liverpool’a 2015 yılında Manchester City’den transfer olan Milner, 198 maçta görev aldı ve 25 gol attı.

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Son güncelleme 22:46 | 13 Aralık 2019
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