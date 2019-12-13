İtalya’da Steven Nzonzi yankıları “Türkiye macerası 4 ayda bitti”

Galatasaray, Roma’dan kiraladığı Steven Nzonzi’yi kadro dışı bıraktı. 30 yaşındaki Fransız futbolcunun kadro dışı kalmasındaki sebep olarak ise disiplinsiz hareketleri gösterildi.

Fatih Terim’in ligde 10 maçta görev verdiği Nzonzi için verilen bu karar, İtalya’da da yankı buldu.

İtalyan Sportface haber sitesi; Fransız oyuncunun 4 ay önce sarı-kırmızılı takıma geldiğini belirtirken, “Nzonzi’nin Türkiye’deki Galatasaray serüveni 15 maç sonra bitti” ifadelerini kullanırken, Fransız futbolcunun Sevilla’dan Roma’ya transferi sonrasındaki düşüşü devam ediyor denildi.

Ayrıca haberde, Galatasaray’ın aldığı bu kararın Roma’yı da olumsuz etkileyeceği belirtildi. Steven Nzonzi’nin 2018 yılında Sevilla’dan 26 milyon Euro bonservis bedeliyle alındıktan sonra değerinin hızlı şekilde düştüğü vurgulan.

Tuttosport da Galatasaray’ın Nzonzi kararını takipçilerine duyurdu.

Nzonzi bu sezon Galatasaray formasıyla ligde oynadığı 10 maçta 1 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu Şampiyonlar Ligi’nde ise 5 maçta görev yaptı ve 387 dakika sahada kaldı.