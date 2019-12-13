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İşte UEFA Avrupa Ligi’nde gruplardan çıkan takımlar
Avrupa Ligi

İşte UEFA Avrupa Ligi’nde gruplardan çıkan takımlar

UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamaları oynanan mücadelelerle tamamlandı. Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez Avrupa’da gruplardan çıkarak son 32’ye kaldı.

13 Aralık 2019 01:28

UEFA Avrupa Ligi'nde grup müsabakaları tamamlanırken, son 32 turunda yer alacak olan takımlar da belli oldu. Medipol Başakşehir de grup aşamalarından çıkmayı başaran tek Türk takım olarak Türkiye’yi sevince boğdu.

Öte yandan son 32 turu kura çekimi 16 Aralık 2019 Pazartesi günü İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Bu turda İlk maçlar 20 Şubat 2020, rövanş karşılaşmaları ise 27 Şubat 2020 tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi’nden ise Club Brugge, Olimpiakos, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Salzburg, Inter, Benfica ve Ajax son 32’ye gelmişti.

13 Aralık 2019 Medipol Başakşehir`in UEFA Avrupa Ligi`ndeki muhtemel rakipleri UEFA Avrupa Ligi`nde tur atlayan tek temsilcimiz Medipol Başakşehir oldu. Grubu lider tamamlayan Başakşehir`in Son 32 Turu`ndaki rakibi 16 Aralık Pazartesi belli olacak. İlgili Haberi Oku

UEFA Avrupa Ligi grupları son hafta karşılaşmalarında oynanan maçlar sonucu son 32'ye çıkan takımlar şu şekilde:

A Grubu

1- Sevilla

2- Apoel

B Grubu

1- Malmö

2- Kopenhag

C Grubu

1- Basel

2- Getafe

D Grubu

1- LASK Linz

2- Sporting Lisbon

E Grubu

1- Celtic

2- Cluj

F Grubu

1- Arsenal

2- Eintracht Frankfurt

G Grubu

1- Porto

2- Rangers

H Grubu

1- Espanyol

2- Ludogorets

I Grubu

1- Gent

2- Wolfsburg

J Grubu

1- Medipol Başakşehir

2- Roma

K Grubu

1- Braga

2- Wolverhampton

L Grubu

1- Manchester United

2- AZ Alkmaar

Son güncelleme 01:28 | 13 Aralık 2019
uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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