SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Tarihi gece! Helal olsun size...
İrfan Can Kahveci: ‘Bu gece uyku yok!’
Süper Lig

İrfan Can Kahveci: ‘Bu gece uyku yok!’

Medipol Başakşehir'in milli yıldızı İrfan Can Kahveci, UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasına kalmalarını değerlendirdi.

13 Aralık 2019 01:43

Temsilcimiz Medipol Başakşehir’in milli yıldızı İrfan Can Kahveci, Borussia Mönchengladbach’ı 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi’nde grubu lider bitirmelerinin ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

İrfan Can, “Allah’a şükürler olsun kazandık. Soyunma odasında sevinçten sesimiz kısıldı. İnşallah bir sonraki turu da geçeriz.” dedi.

Kendilerini destekleyen 300 Türk taraftara da teşekkür eden Milli orta saha, “Türk taraftarlar, bize, Milli Takım’a her yerde destek verdi. Onların desteği bize ve bana güç veriyor. Hep yanımızda olsunlar.” ifadelerini kullandı.

“BU GECE UYKU YOK!”

Golün son dakikada gelmesi üzerine İrfan Can, “Bundesliga liderini yendik. Onlar 3 maçta gol atarak puanları alıyordu, bu kez biz onları üzdük. Bu gece bana uyku yok. Zaten maçlardan sonra uyuyamam ama bu gece sevinçten uyuyamayacağım.” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Son güncelleme 01:43 | 13 Aralık 2019
İrfan Can KahveciBaşakşehir uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
Yarın - 20:30
-
Antalyaspor
Caykur Rizespor
Yarın - 15:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR