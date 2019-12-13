İrfan Can Kahveci: ‘Bu gece uyku yok!’

Temsilcimiz Medipol Başakşehir’in milli yıldızı İrfan Can Kahveci, Borussia Mönchengladbach’ı 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi’nde grubu lider bitirmelerinin ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

İrfan Can, “Allah’a şükürler olsun kazandık. Soyunma odasında sevinçten sesimiz kısıldı. İnşallah bir sonraki turu da geçeriz.” dedi.

Kendilerini destekleyen 300 Türk taraftara da teşekkür eden Milli orta saha, “Türk taraftarlar, bize, Milli Takım’a her yerde destek verdi. Onların desteği bize ve bana güç veriyor. Hep yanımızda olsunlar.” ifadelerini kullandı.

“BU GECE UYKU YOK!”

Golün son dakikada gelmesi üzerine İrfan Can, “Bundesliga liderini yendik. Onlar 3 maçta gol atarak puanları alıyordu, bu kez biz onları üzdük. Bu gece bana uyku yok. Zaten maçlardan sonra uyuyamam ama bu gece sevinçten uyuyamayacağım.” sözleriyle konuşmasını noktaladı.