SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İBB’nin stratejik planı ortaya çıktı
Hasan Hilmi Öksüz’den TFF’ye sert tepki
Kasımpaşa

Hasan Hilmi Öksüz’den TFF’ye sert tepki

Kasımpaşa Başkanı Hasan Hilmi Öksüz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimat değişikliğine sert tepki gösterdi.

13 Aralık 2019 12:52

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 2019-2020 sezonu için ‘Kulüplerin Takım Harcama Limitleri’nde kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseltmesinin yankıları sürüyor.

Kasımpaşa Kulübü Başkanı Hasan Hilmi Öksüz “Bu kesinlikle yanlış bir uygulamadır” dedi.

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda değişiklik yapılarak 2019-20 sezonu için kulüplerin harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseltmesi kararının sıkıntı yaratacağını söyleyen Öksüz; yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün Türk futbolunun gelişmesi için kulüplerin mali fair-play için bu sınırda kalması gerekmektedir. Siz bu limiti arttırırsanız sıkıntı yaşanır. Ayağını yorganına uzatan kulüpler var. İnce eleyip, sık dokuyan kulüpler var. Bu onlara haksızlık… Şimdi neden böyle bir karar alınıyor? Kulüplerimizin borçları inanılmaz rakamlara ulaşmış. Bu kulüplerin borçlarını eritmek istiyorsanız, bu limiti %40’a çıkartamazsınız. 18 yıllık bir tecrübeye sahibim. 3’üncü ligden Süper Lig’e gelen bir kulübün başkanıyım. Böyle bir kararın alınması sıkıntı kaynağıdır. O zaman borçlanmayı yüzde 50’ye, 60’a çıkartın herkes istediğini yapsın. Borçlar gırtlağa kadar gelmiş durumda. Her gelen yönetim borcu azaltacağı yerde bir adım yukarı taşıyor. Siz bu limitleri yüksek tutarsanız, kulüplere iyilik mi, yoksa kötülük mü yapmış olursunuz. Bunu sorarım. Kasımpaşa kulübünün ben geldiğimden beri uzun vadede borcu olmamıştır. Kısa vadede borçlarımız oldu ama hemen ödedik. Bundan sonrada uzun vadede borçlanacağımızı düşünmüyorum. Ama borcu olmayanlar ödüllendirilmeyip, hep borcu olanlar düşünülüyor.”

Son güncelleme 12:59 | 13 Aralık 2019
hasan hilmi öksüz Kasımpaşa tff
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
Bugün - 20:30
-
Antalyaspor
Caykur Rizespor
Yarın - 15:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR