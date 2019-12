Gael Clichy, UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi

UEFA’nın internet sitesinde, Avrupa Ligi 6. hafta maçlarının en iyi 11’i açıklandı.

Medipol Başakşehir’in deplasmanda Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach’ı 2-1 yendiği maçta forma giyen sol bek Clichy’nin de yer aldığı haftanın en iyi 11’i şu şekilde:

Kaleci: Vid Belec (APOEL)

Defans: Ashley Young (Manchester United), Joris Gnagnon (Rennes), Gernot Trauner (LASK), Gael Clichy (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Bukayo Saka (Arsenal), Roman Bezus (Gent), Juan Mata (Manchester United), Takuma Asano (Partizan)

Forvet: Diogo Jota (Wolverhampton), Mason Greenwood (Manchester United)

