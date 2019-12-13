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FIBA Kıtalararası Kupa’nın ev sahibi açıklandı
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FIBA Kıtalararası Kupa’nın ev sahibi açıklandı

2020 FIBA Kıtalararası Kupa, 7-9 Şubat'ta İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenecek.

13 Aralık 2019 16:04

FIBA’dan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda NBA Gelişim Ligi şampiyonu Rio Grande Valley Vipers (ABD), FIBA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Virtus Bologna (İtalya), FIBA Amerika Ligi’nde şampiyonluk ipini göğüsleyen San Lorenzo de Almagro (Arjantin) ve ev sahibi Iberostar Tenerife (İspanya) takımları mücadele edecek.

Dörtlü Final formatıyla düzenlenecek organizasyonda müsabakalara Pabellon Insular Santiago Martin ev sahipliği yapacak. Turnuvada 7 Şubat’ta yarı final, 9 Şubat’ta ise final ve üçüncülük müsabakaları oynanacak.

Son güncelleme 16:04 | 13 Aralık 2019
2020 FIBA Kıtalararası Kupa Tenerife
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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