Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sivasspor galibiyetinin anahtarını belirledi!

Pazar günü Sivasspor ile sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, galibiyetin anahtarını belirledi: Savaşan orta saha.

Deneyimli teknik adam, mini rotasyonla sezonun en formda takımını deplasmanda devirmeye çalışacak.

Sözcü Gazetesi muhabiri İrfan Yirmibeş’in haberine göre; Yanal'ın Ozan Tufan'ı orta sahada oynatmayı, adalesinde ağrıları devam eden ve takımdan ayrı özel program uygulayan Emre Belözoğlu'nu ise yedek soyundurmayı planladığı öğrenildi.

Kanarya'nın teknik patronu orta alanın sağında kart cezası sona eren Dirar'a görev vererek, bu kanadı İsla-Dirar ikilisiyle oluşturacak. Orta saha üçlüsünü Gustavo ve Kruse tamamlayacak.

Böylece hem daha sert hem de daha üretken bir orta saha olacak.

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