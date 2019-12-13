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Cedi Osman’dan galibiyete önemli katkı
NBA

Cedi Osman’dan galibiyete önemli katkı

Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda San Antonio Spurs'ü uzatmada 117-109 yendi.

13 Aralık 2019 09:59

Amerikan Basketbol Ligi’ne (NBA) 4 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers, Kevin Love’ın 30 sayı, 17 ribauntluk performansıyla yıldızlaştığı karşılaşmada San Antonio Spurs’ü 117-109 yenerek 8 maç sonra galip geldi.

Sezonun 6. galibiyetini alan Cavaliers’ta Collin Sexton 28, Jordan Clarkson 25 sayı attı. Cedi Osman ise 37 dakika 28 saniye görev yaptığı mücadeleyi 15 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma, 1 blokla tamamladı. Bu sezon 15. maçını kaybeden Spurs’te DeMar DeRozan 21, LaMarcus Aldridge 18, Derrick White 17 sayı kaydetti.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers’ın deplasmanda Boston Celtics’i 115-109 yendiği mücadelede 7 sayı, 3 ribauntla oynadı.

SONUÇLAR

Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 109-115

San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers: 109-117 (Uzatmada)

Detroit Pistons-Dallas Mavericks: 111-122

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 114-99

Son güncelleme 09:59 | 13 Aralık 2019
Cedi Osman Cleveland Cavaliers NBA San Antonio Spurs
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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