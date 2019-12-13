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Anadolu Efes-Fenerbahçe maçında konuk takım taraftarı yok!
Süper Ligi

Anadolu Efes-Fenerbahçe maçında konuk takım taraftarı yok!

Ligin 12. haftasında yarın oynanacak Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında sarı-lacivertli taraftarlara bilet satışı yapılmayacağı açıklandı.

13 Aralık 2019 17:18

ING Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında yarın Anadolu Efes’e konuk olacak Fenerbahçe Beko’nun taraftarlarına bilet satışı yapılmayacak.

Anadolu Efes Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Karşılaşma kapsamında misafir takım için tahsis edilen tribün kategorisinin biletleri, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından misafir takıma verilen ceza sebebiyle Anadolu Efes taraftarları için satışa sunulacak. Misafir takım taraftarları için bilet satışı yapılamayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko karşılaşması, saat 17.30’da başlayacak.

Son güncelleme 17:19 | 13 Aralık 2019
anadolu efes Fenerbahçe Beko ING Basketbol Süper Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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