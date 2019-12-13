Alanyaspor Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Zorbay Küçük, Volkan Ahmet Narin, Samet Çavuş hakem üçlüsü yönetecek. İşte Alanyaspor Antalyaspor maçının saati ve kanalı…

ALANYASPOR ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Antalyaspor maçı bu akşam saat 20:30’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

7. RANDEVU

Öte yandan Alanyaspor ile Antalyaspor, Süper Lig tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecek. Önceki 6 maçtan 4'ünü Antalyaspor, 2'sini ise Alanyasppor kazandı. Kırmızı-beyazlıların 12 golüne, turuncu yeşilliler 7 golle karşılık verdi.

Lig oynadığı son yedi maçında 17 gol yiyen Antalyaspor, bu süreçte sadece 1 puan toplayabildi. Antalyaspor gol yemediği son maçta deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etmişti.