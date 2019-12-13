SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika: Ziraat Bankası, Simit Sarayı’nın yüzde 51’ini satın alıyor
Alanyaspor Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig

Alanyaspor Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 15. haftasında karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor, lig tarihinde 7. kez rakip olacak. Peki Alanyaspor Antalyaspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

13 Aralık 2019 18:04

Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Zorbay Küçük, Volkan Ahmet Narin, Samet Çavuş hakem üçlüsü yönetecek. İşte Alanyaspor Antalyaspor maçının saati ve kanalı…

ALANYASPOR ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Antalyaspor maçı bu akşam saat 20:30’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

7. RANDEVU

Öte yandan Alanyaspor ile Antalyaspor, Süper Lig tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecek. Önceki 6 maçtan 4'ünü Antalyaspor, 2'sini ise Alanyasppor kazandı. Kırmızı-beyazlıların 12 golüne, turuncu yeşilliler 7 golle karşılık verdi.

Lig oynadığı son yedi maçında 17 gol yiyen Antalyaspor, bu süreçte sadece 1 puan toplayabildi. Antalyaspor gol yemediği son maçta deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etmişti.

Son güncelleme 18:04 | 13 Aralık 2019
alanyaspor Antalyaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
Bugün - 20:30
-
Antalyaspor
Caykur Rizespor
Yarın - 15:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR