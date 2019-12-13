MAÇ SONUCU | Alanyaspor 0-0 Antalyaspor

Süper Lig’in 15. haftasında perde Antalya’da açıldı. Şehrin iki takımını karşı karşıya getiren mücadele 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanan mücadelede takımlar dengeyi bozamadı. İki takım da mutlak 3 puana ihtiyaç duyduğu haftada sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla ev sahibi ekip 23 puana, konuk takım ise 13 puana yükseldi.

Maçın hakemi Zorbay Küçük, 90. dakikada Alanyaspor lehine verdiği penaltıyı VAR uyarısıyla iptal etti. Saha kenarındaki VAR ekranında pozisyonu yeniden izleyen hakem Küçük, topun elle teması olmadığına karar vererek penaltı kararından vazgeçti.

Alanyaspor bu beraberlikle oynadığı son 7 maçta 15. puan kaybını yaşarken bu süre içerisinde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Haftaya küme düşme hattından giren Antalyaspor ise galibiyet hasretini 8 haftaya çıkarırken bu süre içerisinde sadece 1 beraberlik alabildi.

Alanyaspor ligin 16. haftasında 23 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Antalyaspor 20 Aralık Cuma günü sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak.