Abdullah Avcı: ‘Fazla özgüven tehlikeli olabiliyor…’

UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda Beşiktaş, deplasmanda Wolverhampton’a 10 dakikada yediği 4 golle mağlup olurken müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, “Grubun son maçı… İyi bitirmek istiyorduk. İlk yarı dengeli bir oyun oldu. Oyuna ısındıktan sonra 55’ten sonra oyuna fazla ısınmanın zararını gördük. Yüzde 30-40’ı maç oynamamış oyuncularla çıktık” dedi.

Avcı oyunu değerlendirirken “İkinci yarıda 55’ten sonra bir özgüven geldi. Bu bazen tehlikeli olabiliyor. 10 dakikada 4 gol yenebilir ama oyundan kopmanın, disiplini kenara bırakmanın olmaması gerekiyor. Bu serüveni; çok iyi olmayan, zaman zaman Avrupa tecrübesi için gençlere şans verdiğimiz bir turnuva olarak değerlendireceğiz” diye konuştu.

MAÇ SONUCU | Wolverhampton 4-0 Beşiktaş | UEFA Avrupa Ligi Wolverhampton Beşiktaş maçı ile UEFA Avrupa Ligi`nde Beşiktaş`ın bu sezonki macerası sona erdi. Beşiktaş, Wolves`ın konuğu olurken Premier League ekibi, 10 dakikada bulduğu gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Rotasyon kadrosuyla sahaya çıkan Kartal, üç puanla grubunu sonuncu bitirdi. İlgili Haberi Oku