Wolverhampton Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu son maçında Wolverhampton deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ın yedek ağırlıklı bir kadro ile sahada olması bekleniyor. İşte Wolverhampton Beşiktaş ilk 11’ler…

WOLWERHAMPTON BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu son haftasında deplasmanda İngiliz ekibi Wolverhampton ile oynayacağı maç 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00’da başlayacak. Maçı beIN Sports kanalı canlı yayınlayacak.

MUHTEMEL 11’LER

Wolverhampton: Patricio, Doherty, Castro, Neves, Coady, Jota, Saiss, Moutinho, Dendoncker, Jimenez, Traore.

Beşiktaş: Utku, Necip, Roco, Erdoğan, Rebocho, Lens, Oğuzhan, Elneny, Boyd, Diaby, Umut.