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Wolverhampton Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi

Wolverhampton Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş bu akşam deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Beşiktaş, Avrupa’daki deplasman maçlarındason dönemde galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Futbolseverler "Wolverhampton Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte maçla ilgili detaylar...

12 Aralık 2019 19:18

UEFA Avrupa Ligi K Grubu son maçında Wolverhampton deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ın yedek ağırlıklı bir kadro ile sahada olması bekleniyor. İşte Wolverhampton Beşiktaş ilk 11’ler…

WOLWERHAMPTON BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu son haftasında deplasmanda İngiliz ekibi Wolverhampton ile oynayacağı maç 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00’da başlayacak. Maçı beIN Sports kanalı canlı yayınlayacak.

MUHTEMEL 11’LER

Wolverhampton: Patricio, Doherty, Castro, Neves, Coady, Jota, Saiss, Moutinho, Dendoncker, Jimenez, Traore.

Beşiktaş: Utku, Necip, Roco, Erdoğan, Rebocho, Lens, Oğuzhan, Elneny, Boyd, Diaby, Umut.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nun son haftasında İngiltere temsilcisi Wolverhampton ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. ( Metin Pala – Anadolu Ajansı )

 

Son güncelleme 19:18 | 12 Aralık 2019
2019 UEFA Şampiyonlar Ligi beşiktaş
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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