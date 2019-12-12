SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Merkez'in faiz kararı için uzmanlar ne dedi?
Wolverhampton Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Beşiktaş

Wolverhampton Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş bugün UEFA Avrupa Ligi gruplar aşaması son maçında Wolverhampton'a konuk olacak. Beşiktaş, Wolverhampton maçı ile Avrupa'da 222. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, avrupa kupalarında geride kalan 221 maçta 84 galibiyet, 91 mağlubiyet aldı. Peki Wolverhampton Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

12 Aralık 2019 16:10

UEFA Avrupa Ligi K Grubu son maçında Wolverhampton deplasmanına gidecek olan Beşiktaş’ın yedek ağırlıklı bir kadro ile sahada olması bekleniyor. İşte Wolverhampton Beşiktaş maçının saati ve kanalı… WOLWERHAMPTON BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu son haftasında deplasmanda İngiliz ekibi Wolverhampton ile oynayacağı maç 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00'da başlayacak. Maçı beIN Sports kanalı canlı yayınlayacak.

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Deplasmanda zorlanıyor Beşiktaş, Avrupa’daki deplasman maçlarında ise son dönemde galibiyet alamamının sıkıntısını yaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa’daki son 7 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. Geçen sezon Avrupa Ligi’nde Sarpsborg’u Norveç’te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, söz konusu maçlarda 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Son 6 deplasman maçında 9 gol atabilen siyah-beyazlılar, kalesinde ise 15 gol gördü. Beşiktaş, Wolverhampton karşılaşmasıyla ayrıca Avrupa kupalarında 111. kez deplasman mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 110 karşılaşmadan 27’sini kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 62 müsabakada ise yenildi. Dış sahada 127 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 205 gol gördü. WOLVES GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ

Gruptan çıkmayı garantileyen Wolverhampton ise 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan elde etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bazı önemli futbolcularını yarınki karşılaşmada dinlendirmesi bekleniyor.

Son güncelleme 16:10 | 12 Aralık 2019
beşiktaş uefa avrupa ligi Wolverhampton
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
Yarın - 20:30
-
Antalyaspor
Caykur Rizespor
14/12/2019 - 15:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR