Wolverhampton Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu son maçında Wolverhampton deplasmanına gidecek olan Beşiktaş’ın yedek ağırlıklı bir kadro ile sahada olması bekleniyor. İşte Wolverhampton Beşiktaş maçının saati ve kanalı… WOLWERHAMPTON BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu son haftasında deplasmanda İngiliz ekibi Wolverhampton ile oynayacağı maç 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00'da başlayacak. Maçı beIN Sports kanalı canlı yayınlayacak.

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Deplasmanda zorlanıyor Beşiktaş, Avrupa’daki deplasman maçlarında ise son dönemde galibiyet alamamının sıkıntısını yaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa’daki son 7 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. Geçen sezon Avrupa Ligi’nde Sarpsborg’u Norveç’te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, söz konusu maçlarda 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Son 6 deplasman maçında 9 gol atabilen siyah-beyazlılar, kalesinde ise 15 gol gördü. Beşiktaş, Wolverhampton karşılaşmasıyla ayrıca Avrupa kupalarında 111. kez deplasman mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 110 karşılaşmadan 27’sini kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 62 müsabakada ise yenildi. Dış sahada 127 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 205 gol gördü. WOLVES GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ

Gruptan çıkmayı garantileyen Wolverhampton ise 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan elde etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bazı önemli futbolcularını yarınki karşılaşmada dinlendirmesi bekleniyor.