Wolverhampton Beşiktaş maçı canlı yayın | Wolves BJK canlı izle | UEFA Avrupa Ligi

Wolverhampton Beşiktaş canlı! Wolverhampton Beşiktaş maçı ile UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın bu sezonki macerası sona eriyor. K Grubu’na birinci torbadan katılan ancak ilk dört maçta puan dahi alamayan Beşiktaş, beşinci maçta Slovan Bratislava’yı 2-1 yenmişti. Ligdeki yükselişini geç de olsa Avrupa’ya da yansıtan Kartal, rotasyon kadrosuyla Wolves deplasmanında puan veya puanlar almayı hedefliyor. Gruptan çıkmayı garantileyen Wolves ise liderlik için kazanarak Braga’nın puan kaybetmesini bekleyecek. Wolverhampton Beşiktaş maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Wolverhampton Beşiktaş maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.
WOLVERHAMPTON BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11’LER (MUHTEMEL)
STAT: Molineux Stadium
SAAT: 23.00
HAKEM: Andris Treimanis
YAYIN: beIN SPORTS HD1
WOLVERHAMPTON BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)
WOLVERHAMPTON: Patricio, Coady, Saiss, Dendoncker, Doherty, Neves, Castro, Moutinho, Patrick Cutrone, Jota, Traore
TEKNİK DİREKTÖR: Nuno Espírito Santo
BEŞİKTAŞ: Utku, Necip, Erdoğan, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan, Lens, Diaby, Boyd, Umut
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Douglas Pereira, Dorukhan Toköz, Georges-Kevin N’Koudou ve Victor Ruiz, karşılaşmada forma giyemiyor. Loris Karius ile Domagoj Vida ise İngiltere’ye götürülmedi. Wolves’ta ise Morgan Gibbs-White ve Willy Boly’nin sakatlıkları bulunuyor. Raul Jimenez ise sarı kart cezalısı.