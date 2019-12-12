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Umut Bulut ve Şamil Çinaz antrenmana çıktı
Kayserispor

Umut Bulut ve Şamil Çinaz antrenmana çıktı

İstikbal Mobilya Kayserispor'da geçen hafta oynanan Çaykur Rizespor maçı kadrosuna alınmayan Umut Bulut ve Şamil Çinaz antrenmana çıktı.

12 Aralık 2019 16:08

İstikbal Mobilya Kayserispor’un antrenmana çıkmadıkları için ligin 13’üncü haftasında evinde oynadığı Çaykur Rizespor maçında kadroya alınmayan Umut Bulut ve Şamil Çinaz’ın antrenmana çıktığı kaydedildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, “Pazar günü Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağımız maçın hazırlıklarına devam ettik. Haftanın ilk antrenmanına katılmayan Umut ve Şamil bu antrenmanda yer aldılar. Teknik direktörümüz Bülent Uygun’un görev vermesi halinde 2 futbolcumuz da Gaziantep deplasmanında forma giyebilecek” dedi.

Son güncelleme 16:08 | 12 Aralık 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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