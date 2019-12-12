SON DAKİKA UEFA’dan asker selamı kararı

Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde Türkiye’nin Fransa ile oynadığı maçta futbolcuların verdiği asker selamına soruşturma açan UEFA, incelemesini tamamladı.

UEFA, asker selamı soruşturması sonrasında Türkiye’ye herhangi bir ceza verilmesine gerek olmadığına karar verdi. Tribün olaylarından dolayı ise Türkiye’ye 50 bin Euro para cezası verildi.

TFF 1’inci Başkanvekili Servet Yardımcı, yaptığı açıklamada “Asker selamıyla ilgili herhangi bir ceza söz konusu değil. UEFA sadece tribün olaylarıyla ilgili TFF’ye 50 bin Euro para cezası verdi” şeklinde konuştu.

FRANSA VE ARNAVUTLUK MAÇLARINDAKİ ASKER SELAMINA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

UEFA, Türkiye’nin Fransa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada asker selamı ile yaptığı gol sevinci hakkında soruşturma başlatmıştı. UEFA’dan yapılan açıklamada, A Milli Takım’da forma giyen futbolcuların 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Arnavutluk ve Fransa ile oynadıkları maçlarda olası siyasi provokasyon içeren davranışlar sergilediği iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na disiplin soruşturması başlatıldığı belirtilmişti.

Yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak bir müfettiş atandığı belirtilirken, “Türk oyuncuların, Fransa maçındaki potansiyel politik ve provokatif hareketi nedeniyle bir müfettiş görevlendirilmiştir. İncelemenin sonucunda bilgi paylaşılacaktır” denilmişti.

Yapılan soruşturma sonucunda Türkiye A Milli Futbol Takımı’na ceza verilmesine gerek olmadığı duyuruldu.