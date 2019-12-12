ŞİFRESİZ CANLI BASKETBOL MAÇI İZLE: Anadolu Efes Fenerbahçe Euroleague maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY Avrupa Ligi’ndeki (Euroleague) iki temsilcimiz bu akşam karşı karşıya gelecek. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu, Türk derbisine sahne olacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı Anadolu Efes Fenerbahçe basketbol maçı saat 20.45’de başlayacak ve beIN Sports Haber kanalından şifresiz izlenebilecek.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

ANADOLU EFES'İN 671. MAÇI

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 671. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 670 müsabakada 374 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı Euroleague'de ise 423. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 422 mücadelede 217 galibiyet aldı.

FENERBAHÇE BEKO'NUN 522. MAÇI

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 522. maçına Anadolu Efes karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 521 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 221 yenilgi yaşadı. Euroleague'de ise 319 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 189 galibiyet alırken, 130 kez de mağlup oldu.