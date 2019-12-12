Şampiyonlar Ligi’nde tur atlayan 16 takım belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması sona erdi ve son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. Son 16 turunda İngiltere ve İspanya’dan 4 takım, İtalya ve Almanya’dan 3, Fransa’dan ise 2 takım yer aldı.
Gruplarını lider tamamlayan takımların seri başı olarak katılacağı 2019-2020 Şampiyonlar Ligi son 16 turu için yapılacak kura çekimi 16 Aralık 2019’da gerçekleştirilecek.
SERİ BAŞI TAKIMLAR:
Paris Saint-Germain
Liverpool
Manchester City
Barcelona
Valencia
Bayern Münih
RB Leipzig
Juventus
2. SIRADA TAMAMLAYANLAR
Lyon
Chelsea
Tottenham
Real Madrid
Dortmund
Napoli
Atalanta
Atletico Madrid
ÜLKELERE GÖRE SIRALAMA:
İNGİLTERE: