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Şampiyonlar Ligi’nde tur atlayan 16 takım belli oldu
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi’nde tur atlayan 16 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanan tüm maçların ardından son 16 turuna yükselen takımlar ve seri başları belli oldu. Devler Ligi'ne İngiltere 4, İspanya 4, İtalya 3, Almanya 3 ve Fransa 2 takımla devam edecek.

12 Aralık 2019 09:54

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması sona erdi ve son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. Son 16 turunda İngiltere ve İspanya’dan 4 takım, İtalya ve Almanya’dan 3, Fransa’dan ise 2 takım yer aldı.

Gruplarını lider tamamlayan takımların seri başı olarak katılacağı 2019-2020 Şampiyonlar Ligi son 16 turu için yapılacak kura çekimi 16 Aralık 2019’da gerçekleştirilecek.

SERİ BAŞI TAKIMLAR:

Paris Saint-Germain

Liverpool

Manchester City

Barcelona

Valencia

Bayern Münih

RB Leipzig

Juventus

2. SIRADA TAMAMLAYANLAR

Lyon

Chelsea

Tottenham

Real Madrid

Dortmund

Napoli

Atalanta

Atletico Madrid

ÜLKELERE GÖRE SIRALAMA:

İNGİLTERE:

Son güncelleme 09:54 | 12 Aralık 2019
kura çekimi şampiyonlar ligi son 16 turu
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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