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Radamel Falcao: ‘Daha iyi yapmamız gereken şeyler var…’
Şampiyonlar Ligi

Radamel Falcao: ‘Daha iyi yapmamız gereken şeyler var…’

Paris Saint Germain Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Falcao, "Süper Lig ve kupa hedefimiz kaldı. İki kupanın da en önemli favorisiyiz. Düzeltmemiz ve daha iyi yapmamız gereken şeyler var. En sonunda umarım mutlu sona ulaşan biz oluruz" dedi.

12 Aralık 2019 01:16

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu’ndaki son maçında Paris Saint-Germain’e deplasmanda 5-0 yenilirken müsabakanın ardından Radamel Falcao açıklamalarda bulundu. İkinci yarıda 62’de Emre Mor’un yerine oyuna giren Falcao, “Aslında maça iyi başladık ama bu seviyede bir takıma karşı konsantrasyon kaybı olunca cezalandırılıyorsunuz” dedi.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Kendi durumunu da değerlendiren Kolombiyalı golcü Falcao, “Şu anda %100 değilim. 2 ay sahalardan uzak kaldım. Dakikalar oynayarak, daha iyi olacağım. Süper Lig ve kupa hedefimiz kaldı. İki kupanın da en önemli favorisiyiz. Düzeltmemiz ve daha iyi yapmamız gereken şeyler var. En sonunda umarım mutlu sona ulaşan biz oluruz” ifadelerini kullandı. 11 Aralık 2019 MAÇ SONUCU | Paris Saint Germain 5-0 Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain Galatasaray maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi`nde temsilcimizin grup heyecanı sona erdi. Galatasaray, Paris Saint Germain`e karşı varlık gösteremedi ve ev sahibi ekip sahadan 5-0`lık galibiyetle ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 01:16 | 12 Aralık 2019
galatasaray radamel falcao UEFA Şampiyonlar Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
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14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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