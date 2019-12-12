PSG Galatasaray özet! GS Şampiyonlar Ligi’ne veda etti (MAÇ ÖZETİ)

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu’nun son maçında Galatasaray deplasmanda Paris Saint Germain’e 5-0 mağlup oldu. Son maçında aldığı yenilgiyle Galatasaray, Şampiyonlar Ligi macerasını grubunda 2 puanla son sırada noktaladı. Zorlu mücadeleyi izleyemeyen futbol severler için haberimizin içerisinde Galatasaray PSG maçı özeti yer alıyor.

PSG GALATASARAY ÖZET İZLE

PSG GS MAÇI ÖNCESİNDE OLAYLAR YAŞANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu son maçında Galatasaray, deplasmanda Paris Saint-Germain'e konuk olurken müsabaka öncesinde Fransa'nın başkenti Paris'te sokaklar iki takım taraftarlarının kavgasına sahne oldu.

Incidents porte de Saint-Cloud, désormais maîtrisés par les forces de l’ordre. Affrontement entre Parisiens cagoulés et Turcs. Plus d’infos à venir sur notre site. #PSGGS pic.twitter.com/2OqiPnk7KJ — Le Parisien – PSG (@le_Parisien_PSG) December 11, 2019

Fransız basınına göre Parc des Princes yakınlarında yüzlerce taraftar karşı karşıya gelirken karşılaşmanın başlamasına yaklaşık iki buçuk saat önce gerçekleşen olaylara polis de müdahale etti ve olayları bastırmaya çalıştı.

“ACI BİR VEDA OLDU”

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Paris Saint Germain'e deplasmanda 5-0 yenilen Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İki takım arasındaki kalite farkına vurgu yapan Fatih Terim, “Acı bir veda oldu” ifadesini kullandı.

Fatih Terim, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Açıkçası bizim için acı bir veda oldu. Böyle olmasaydı iyi olurdu. Umarım acı vedalardan iyi hikayeler çıkarırız ligde. Geçen sene yaptığımız gibi… Bizden iyiler… Bunu kabul edelim. Baya ilerdeler. Sıkletimiz çok farklı bu sene… Bunu kabuk edelim. 30-35 dakikada dayanabildik. Mükemmel bir takım… Hayatımızın en kötü performansımızı sergiliyoruz. Galatasaraylılar benim maç öncesi sözlerimden anlamışlardır. Aylar önce bana ‘Önemli isimler aldınız' dediğinizde, ‘Umarım cisimleri de önemli olur' demiştim. Önümüzde ligde üç ve kupada bir olmak üzere dört maç var. Bu maçları bir geçelim. Biz bir takım şeyleri değiştirmezsek sıkıntı olur Galatasaray için… Bugün de yarın da… Bundan sonraki kararlarımız daha radikal olmalı… Bazen yarışma içinde bu kararları alamayabiliyorsunuz.”

“DAHA İYİ YAPMAMIZ GEREKEN ŞEYLER VAR”

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndaki son maçında Paris Saint-Germain'e deplasmanda 5-0 yenilirken müsabakanın ardından Radamel Falcao açıklamalarda bulundu. İkinci yarıda 62'de Emre Mor'un yerine oyuna giren Falcao, “Aslında maça iyi başladık ama bu seviyede bir takıma karşı konsantrasyon kaybı olunca cezalandırılıyorsunuz” dedi.

Kendi durumunu da değerlendiren Kolombiyalı golcü Falcao, “Şu anda %100 değilim. 2 ay sahalardan uzak kaldım. Dakikalar oynayarak, daha iyi olacağım. Süper Lig ve kupa hedefimiz kaldı. İki kupanın da en önemli favorisiyiz. Düzeltmemiz ve daha iyi yapmamız gereken şeyler var. En sonunda umarım mutlu sona ulaşan biz oluruz” ifadelerini kullandı.