PFDK kararları açıklandı! Marius Sumudica…

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig’de geride kalan 14. hafta sonrası verilen disiplin kararlarını açıkladı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası rakip takım taraftarlarına yaptığı hareketten ötürü bir maç men cezası aldı. İşte o açıklama:

“Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 12.12.2019 tarih ve 34 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- KASIMPAŞA A.Ş.’nin, 08.12.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KALE ARKASI KAPALI E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI KAPALI E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Gaziantep`ten Sumudica`ya destek: Karalama kampanyasını üzüntüyle takip etmekteyiz Gaziantep Futbol Kulübü, İttifak Holding Konyaspor maçının ardından teknik direktör Marius Sumudica hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen KALE ARKASI KAPALI E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA‘nın, 08.12.2019 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA hakkında sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. atletik performans antrenörü MEHMET GÖKER ÖZDEMİR’in, 09.12.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 07.12.2019 tarihinde oynanan BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ALT D ve E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 07.12.2019 tarihinde oynanan BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A, B, C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 08.12.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu JOSE ERNESTO SOSA‘nın, cezalı olduğu halde akredite alanda yer almasından dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

7- GÖZTEPE A.Ş.’nin, 07.12.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.” Ünal Karaman: Şartlar ne olursa olsun... Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Basel maçı öncesi yaptığı açıklamada, şartlar ne olursa olsun asla teslim olan bir takım olmayacaklarını söyledi. İlgili Haberi Oku