Obradovic: 3. çeyrekte maçın sonucu belirlendi

Euroleague'in 13. haftasında Fenerbahçe Beko evinde Anadolu Efes'e 73-81 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, maçtan önce agresif bir savunmayla oynamaya çalıştıklarını belirterek, “İyi başlamamıza rağmen çok kolay sayı bulmalarına izin verdik ilk yarıda. 3. çeyrekte maçın sonucu belirlendi aslında. Ondan sonrada yaptığımız her şey maça geri gelebilmek içindi. Çok iyi bir takım ve maçı kontrol eden oyunculara sahip. Ne kadar maçın sonuna yaklaşmış olsak da neredeyse imkansızdı. Anadolu Efes'i tebrik ediyorum çok iyi oynuyorlar ve kazanmayı hak ettiler. Bizim takımımıza gelince maçın başından sonuna kadar kazanmaya çalıştık. Bazı anlar akıllı oynamadık. Ama onun dışındaki mücadelemiz gayet iyiydi. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum atmosfer ve destek için. Halen şansımızın devam ettiğine inanıp desteklerine devam etmeliler. Maç içerisinde çözüm bulmaya çalışıyorsunuz. Ben de bunu denedim. Burada takım önemli. Doğru seviyede değilse burada değişiklikler yapmaya çalışıyoruz” dedi.

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 73-81 Anadolu Efes | Euroleague Euroleague`de normal sezonun 13. haftasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes`i konuk etti. Nefes kesen Türk derbisinde kazanan 81-73 ile Anadolu Efes oldu. Efes, 11. galibiyetini elde ederken Fenerbahçe ise 5 galibiyette kaldı. İlgili Haberi Oku