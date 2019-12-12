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Neymar: ‘Galatasaray’ı böyle oynayarak yendiğimiz için çok mutluyum’
Şampiyonlar Ligi

Neymar: ‘Galatasaray’ı böyle oynayarak yendiğimiz için çok mutluyum’

Şampiyonlar Ligi mücadelesinde sahasında Galatasaray'ı ağırlayan ve 5-0 galip gelen Paris Saint Germain'de, Brezilyalı futbolcu Neymar maç sonu açıklama yaptı.

SKOR DIŞ HABER 12 Aralık 2019 09:27

Paris Saint Germain’in yıldız futbolcusu Neymar, Galatasaray’ı 5-0 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Farklı kazandıkları mücadeleyi 1 gol, 2 asistle tamamlayan Brezilyalı futbolcu, Edinson Cavani ile arasındaki penaltı diyaloğu hakkında konuştu.

İşte Neymar’ın maç sonu görüşleri:

“Galatasaray’ı böyle oynayarak yendiğimiz için çok mutluyum. Şimdi lig için dinlenerek maçımıza hazırlanacağız. Sonra tekrar Şampiyonlar Ligi’ni düşüneceğiz. Bugün herkesin çok iyi oynadığı bir maçı geride bıraktık. Oynadığımız oyundan çok mutluyuz.”

“PENALTIYI CAVANI’YE BIRAKTIM ÇÜNKÜ…”

“Galatasaray’a karşı kazandığımız penaltıyı Cavani’ye bıraktım çünkü o çok iyi bir penaltıcı. Kalitesi tartışılmaz bir golcü. İhtiyacı olan şey gol atmaktı ve golünü de atmış oldu. Takım da kendisi de çok mutlu oldu.”

“NEREDE OYNADIĞIMIN BİR ÖNEMİ YOK”

“Geçen sezon Şubat ayında Şampiyonlar Ligi’nde takımımı yalnız bırakmıştım. Ama şimdi yeni kuranın ardından oynayacağımız maçlara çok iyi hazırlanacağım. Böyle güzel bir atmosferde oynadıktan sonra nerede oynadığımın önemi yok. Ben futbol oynamayı seviyorum. İki direk, bir top, iyi takım arkadaşlarım yanımdayken çok mutluyum. Şartlar böyleyken nerede oynadığımın önemi yok. Takımımda mutluyum.”

12 Aralık 2019 Spor yazarları Paris Saint Germain-Galatasaray maçını değerlendirdi Şampiyonlar Ligi`nde Paris Saint Germain`e 5-0 yenilerek Avrupa defterini acı şekilde kapatan Galatasaray`ın durumunu spor yazarları değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:39 | 12 Aralık 2019
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