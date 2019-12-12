Mustafa Cengiz: Oyun oynanırken kural değişmez

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda yaptığı değişiklik gündemdeki yerini koruyor. TFF Yönetim Kurulu, 9 Aralık'ta yaptığı toplantıda ‘kabul edilebilir sapma tutarı'nın yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesi kararını almıştı. SÖZCÜ, söz konusu değişikliği Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sordu ve ilginç yanıtlar aldı.

“Oyun oynanırken kural değişmez” diyen Cengiz, şöyle devam etti: “Diyelim ki değişmesi gerekiyordu, tarafların ortak görüşü alınmalıydı. Şimdi soruyorum; bu değişiklik kime yaradı? Biz kendimize bakarız. TFF'den, geçen hafta bize sınırlar içinde olduğumuz bildirildi. Biz kimseye karışmayız haddimize değil. Ama biz sınırlar içindeydik.” Bu değişikliğin Kulüpler Birliği'nde konuşulması gerektiğini vurgulayan Mustafa Cengiz, “Lisans değişikliği olacaksa bütün kulüpler bir araya gelmeli ve ortak görüş verilmeli” ifadelerini kullandı.