Mönchengladbach Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Başakşehir Avrupa Ligi J grubu 6. maçında Alman takımı Mönchengladbach’a konuk oluyor. Başakşehir’in üst tura yükselmesi için mutlaka rakibi karşısında kazanması gerekiyor.
MÖNCHENGLADBACH BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi 6. Hafta mücadelesinde Mönchengladbach, Başakşehir'i konuk edecek. 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.
MUHTEMEL 11’LER
Borussia Mönchengladbach:
Sommer Lainer Ginter Elvedi Bensebaini Zakaria Benes Hofmann Stindl Plea Thuram
Başakşehir:
Mert Günok Caiçara Ponck Epureanu Clichy Mehmet Topal Azubuike Visca Aleksic İrfan Can Kahveci Demba Ba