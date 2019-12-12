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Mönchengladbach Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi

Mönchengladbach Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki son maçını Almanya'da Borussia Mönchengladbach ile yapacak. Futbolseverler "Mönchengladbach Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte detaylar...

12 Aralık 2019 20:17

Başakşehir Avrupa Ligi J grubu 6. maçında Alman takımı Mönchengladbach’a konuk oluyor. Başakşehir’in üst tura yükselmesi için mutlaka rakibi karşısında kazanması gerekiyor.

MÖNCHENGLADBACH BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 6. Hafta mücadelesinde Mönchengladbach, Başakşehir'i konuk edecek. 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Almanya’nın Borussia Mönchengladbach ekibine konuk olacak Medipol Başakşehir, müsabakanın oynanacağı Borussia Park’ta teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ile hazırlıklarını tamamladı. ( Abdülhamid Hoşbaş – Anadolu Ajansı )

MUHTEMEL 11’LER

Borussia Mönchengladbach:

Sommer Lainer Ginter Elvedi Bensebaini Zakaria Benes Hofmann Stindl Plea Thuram

Başakşehir:

Mert Günok Caiçara Ponck Epureanu Clichy Mehmet Topal Azubuike Visca Aleksic İrfan Can Kahveci Demba Ba

Son güncelleme 20:17 | 12 Aralık 2019
Başakşehir Mönchengladbach
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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