SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İstanbul’da lüks rezidansta korkunç olay
Mönchengladbach Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir ya tamam ya devam maçında…
Başakşehir

Mönchengladbach Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir ya tamam ya devam maçında…

Başakşehir Avrupa Ligi J grubu 6. maçında Alman takımı Mönchengladbach'a konuk oluyor. Başakşehir ile Alman ekibi arasında İstanbul’da oynanan maç 1-1 sona ermişti. Başakşehir'in üst tura yükselmesi için mutlaka rakibi karşısında kazanması gerekiyor. Mönchengladbach Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

12 Aralık 2019 12:54

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki son maçını Almanya'da Borussia Mönchengladbach ile yapacak. Gruptan çıkma şansını sürdüren Başakşehir berabere ya da mağlubiyet alması halinde UEFA Avrupa Ligi’ne veda edecek. Gruptaki ilk 5 maçında 7 puan toplayan Başakşehir, üçüncü sırada yer alıyor. Bundesliga'da da lider durumda olan Borussia Mönchengladbach, grupta 8 puanla Roma'nın averajla önünde zirvede bulunuyor.

MÖNCHENGLADBACH BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 6. Hafta mücadelesinde Mönchengladbach, Başakşehir’i konuk edecek. 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

BAŞAKŞEHİR AVRUPA LİGİ’NDE NASIL TUR ATLAR?

Başakşehir, üst tura çıkmak için Borussia Mönchengladbach ile final niteliğinde bir maç oynayacak. İstanbul ekibi, rakibini yenmesi halinde gruptan çıkacak. Beraberlik ya da yenilgi durumunda ise üçüncü sırada kalacak ve Avrupa defterini kapatacak.

Son güncelleme 12:54 | 12 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
Yarın - 20:30
-
Antalyaspor
Caykur Rizespor
14/12/2019 - 15:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR