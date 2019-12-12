Mönchengladbach Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir ya tamam ya devam maçında…

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki son maçını Almanya'da Borussia Mönchengladbach ile yapacak. Gruptan çıkma şansını sürdüren Başakşehir berabere ya da mağlubiyet alması halinde UEFA Avrupa Ligi’ne veda edecek. Gruptaki ilk 5 maçında 7 puan toplayan Başakşehir, üçüncü sırada yer alıyor. Bundesliga'da da lider durumda olan Borussia Mönchengladbach, grupta 8 puanla Roma'nın averajla önünde zirvede bulunuyor.

MÖNCHENGLADBACH BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 6. Hafta mücadelesinde Mönchengladbach, Başakşehir’i konuk edecek. 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

BAŞAKŞEHİR AVRUPA LİGİ’NDE NASIL TUR ATLAR?

Başakşehir, üst tura çıkmak için Borussia Mönchengladbach ile final niteliğinde bir maç oynayacak. İstanbul ekibi, rakibini yenmesi halinde gruptan çıkacak. Beraberlik ya da yenilgi durumunda ise üçüncü sırada kalacak ve Avrupa defterini kapatacak.