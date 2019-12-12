Kiğılı, Göztepe Spor Kulübü’nün resmi giyim sponsoru oldu

Kurulduğu günden bu yana sporla iç içe olmayı sürdüren erkek moda markası Kiğılı, bu kapsamda yeni bir iş birliğine imza attı.

İzmir'in Süper Lig'de mücadele veren sevilen takımı Göztepe Spor Kulübü'nün giyim sponsorluğunu üstlenen Kiğılı, 12 Aralık'ta düzenlediği imza töreniyle bu yeni sponsorluğun detaylarını açıkladı. Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem'in ev sahipliğinde İzmir Zeytinli Köşk'te düzenlenen ve basına açık olarak karşılıklı imzaların atıldığı törene, Göztepe Spor Kulüp Başkan Vekili Talat Papatya, Teknik Direktör İlhan Palut'un yanı sıra spor kulübünün oyuncuları katıldı.

“GELECEĞİN SPORCULARINA DESTEK OLUYORUZ”

İmza töreninde konuşan Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem, spora ve sporcuya desteğin Kiğılı markası için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Birçok spor kulübüyle farklı iş birlikleri yürütüyor olmaktan duydukları mutluluğu belirten Suerdem, “Kurucumuz Abdullah Kiğılı'nın iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra sporla iç içe geçen yaşamı, markamızın kimliğinin de sporla bütünleşmesini sağladı. Bu bilinçle spora olan desteğimizi her geçen gün artırırken, sektöre de örnek bir duruş sergiliyoruz. Kiğılı olarak sporu yalnızca yurt içinde değil yurt dışı yatırımlarımızla da destekliyoruz. Yurt dışı sponsorluklarımıza, Almanya Fortuna Düsseldorf Spor Kulübü ve Düsseldorf EG Buz Hokeyi takımlarını da kattık. Amatör ve profesyonel takım ve sporcuları, önümüzdeki dönemde de desteklemeye, özellikle gelecek vadeden sporcularımızın yanında durmaya devam edeceğiz.” dedi.

KİĞILI'DAN TARAFTARA VE SPORCUYA ÖZEL KOLEKSİYON

İzmir'in Kiğılı markası için önemine de vurgu yapan Suerdem, “İzmir'de hem ticari hem de spor başta olmak üzere sosyal yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yakın zamanda açılışını gerçekleştirdiğimiz Hilltown AVM mağazamızla şehirdeki mağaza sayımız 11'e yükseldi.

Bir sonraki durağımız ise İzmir İstinye Park AVM olacak” dedi.

Kiğılı şıklığının sporculara çok yakışacağını belirten Suerdem, sözlerini şöyle sürdürdü: “Göztepe Spor Kulübü ile gerçekleştirdiğimiz sponsorluk kapsamında, futbolcularımızdan teknik ekibe, sağlık ekibinden menajerlere kadar tüm Göztepe Spor Kulübü ekibini Kiğılı şıklığı ile buluşturmayı amaçlıyoruz. Taraftarlara ve sporculara özel olarak tasarladığımız koleksiyonu bugün ilk kez sizlerin beğenisine sunuyoruz. Hazırladığımız özel ürünler ayrıca Göz Göz Store'larda da tüketicilere sunulacak.”

Sponsorluk anlaşmasının karşılıklı imzalarla tescillendiği törende konuşan Kulüp Başkan Vekili Talat Papatya, “Her geçen gün büyüyen ve Süper Lig'de büyük başarılara imza atan futbol takımımız, bugün Kiğılı'nın sponsorluğunda daha büyük bir motivasyona ulaştı. Bu anlamlı iş birliğinin Göztepe Spor Kulübü'ne ve camiamıza güç katacağına inanıyorum. Zira bu iş birliği ruhsal ve duygusal bir iş birliğidir. Uzun yıllar sürmesini temenni ettiğim anlaşmamızın, iki tarafa da hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.” ifadelerini kullandı.