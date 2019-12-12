Hakan Şükrü Kurnaz, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu

Şampiyonanın beşinci gününde milli sporcular 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Erkekler 15 yaş altı 81 kiloda Hakan Şükrü Kurnaz koparmada altın, silkmede gümüş ve toplamda altın madalya elde etti. Milli sporcu, Avrupa rekoru kırarak şampiyonluğa ulaştı.

Kızlar 15 yaş altı 76 kiloda Büşra Can koparmada bronz madalya alırken, silkmede ve toplamda dördüncülük elde etti. Kızlar 17 yaş altı 58 kiloda Cansel Özkan, koparmada bronz, silkmede gümüş madalya kazanırken, toplamda ise Avrupa üçüncüsü oldu. Aynı kilodaki Aysel Özkan ise koparmada altın, silkmede bronz madalyayı boynuna takarken, toplamda Avrupa ikinciliğini elde etti.

Şampiyonanın beşinci gününün sonunda milliler, toplamda 13 altın, 18 gümüş, 20 bronz olmak üzere toplam 51 madalyaya ulaştı. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Avrupa şampiyonu olan Hakan Şükrü Kurnaz’ı elde ettiği başarıdan dolayı kutladı.

Taşpınar, “Avrupa rekoru kırarak 2 altın, 1 gümüş madalyaya uzanan genç kardeşimizi ve antrenörlerini yürekten kutluyorum. Halter olarak özellikle alt yapıda önemli başarılar elde etmek bizleri gururlandırıyor.” ifadelerini kullandı.