Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi gelirleri yere çakıldı! 5 yılda nereye geldi…

ÜMİT GENÇ / Şampiyonlar Ligi A grubunda son maçında PSG’ye 5-0 kaybeden Galatasaray Avrupa macerasına hüsrana uğrayarak veda etti… 6 maçta sadece 2 puan alabilen sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi’nin müthiş gelirinden de mahrum kaldı.

16.8 MİLYON İLE TAMAMLADI

2 beraberlik için başarı primi olarak sadece 1.8 milyon Euro kazanan Galatasaray gruptan çıkmayı başarabilseydi 9.5 Euro daha elde edecekti. Devler Ligi’ne katılım ücreti olarak 15 milyon Euro’nun sahibi olan Cimbom, sezonu 16.8 milyon Euro gelir ile tamamladı.

UEFA’nın Şampiyonlar Ligi primlerine ciddi oranda yaptığı artış sayesinde önceki sezonlara göre çok daha fazla katılım ücreti alan Galatasaray buna rağmen gruptan çıkma ve galibiyet primlerini kapsayan dev pastadan faydalanamadı. Avrupa Ligi’ne kalmayı da başaramayan Galatasaray’ın kaybı katılım payına yapılan artış olmasa 5 yıl öncesine kıyasla çok daha fazla olacaktı.

2 SEZONDA 45 MİLYON EURO

2013/14 sezonunda 1-0 kazanılan Juventus maçının yıl dönümünde Paris’te büyük bir hezimet yaşayan Galatasaray maziyi mumla aradı. Sarı kırmızılılar o sezon 2 galibiyet 1 beraberlik alarak gruptan 7 puanla ikinci sırada çıkmıştı. Bir önceki yıl da çeyrek finale kadar yükselen Galatasaray maç günü geliri ve sponsorluklar hariç 2 sezonda toplam 45 milyon Euro kazanmıştı.

JUVENTUS ZAFERİYLE 20 MİLYON EURO

2013/14 sezonunda Şampiyonlar Ligi katılım ücreti olarak 8.6 milyon Euro alan Galatasaray grup maçlarında elde ettiği 2 galibiyet 1 beraberlik için 2.5 milyon Euro, gruptan çıkma primi olarak da 3.5 milyon Euro kazanmıştı. Sarı kırmızılılar TV gelirleriyle birlikte o sezon toplamda yaklaşık 20 milyon Euro kazanç elde etmişti. (Maç günü geliri ve sponsorluklar harici)

ÇEYREK FİNAL SEZONUNDA DEV GELİR

2012/13 sezonunda ise Şampionlar Ligi katılım ücreti olarak 8.6 milyon Euro alan Galatasaray, grup maçlarında elde ettiği üç galibiyet, bir beraberlik nedeniyle 3.5 milyon Euro, tur atladığı için de 3.5 milyon Euro daha kazanmıştı. Sarı-kırmızılılar, çeyrek finale çıktığı için de 3.9 milyon Euro ekstra kazanca sahip olmuştu. Sarı kırmızılı takım o sezon ülke yayın hakkı payından 5.8 milyon Euro alarak toplamda kasasına 25 milyon Euro koymuştu. (Maç günü geliri ve sponsorluklar harici)