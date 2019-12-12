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FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda ev sahibi uzatmada güldü
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda ev sahibi uzatmada güldü

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ev sahibi El-Sadd, normal süresi 1-1 biten maçta Hiengene Sport'u uzatma sonunda 3-1 mağlup ederek 2. turda Monterrey'in rakibi oldu.

12 Aralık 2019 00:21

2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Hiengene Sport’u uzatma sonunda 3-1 yenen El-Sadd, 2. tura yükseldi.

Katar’da düzenlenen 16. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın ilk maçında, Katar Birinci Ligi şampiyonu El-Sadd ile Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) Şampiyonlar Ligi’nin kazananı Yeni Kaledonya temsilcisi Hiengene Sport karşılaştı. Müsabakanın normal süresi, El-Sadd’dan Bounedjah’ın 26 ve Hiengene Sport’tan Roine’nin 46. dakikadaki golleriyle 1-1 tamamlandı. El-Sadd, uzatmayan giden maçı, Abdelkarim’in 100 ve Pedro’nun 114. dakikada attığı gollerle 3-1 kazanarak tur atladı.

Ev sahibi takım böylece 14 Aralık’taki 2. tur karşılaşmasında, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Meksika ekibi Monterrey’in rakibi oldu.

2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 21 Aralık’taki final maçıyla sona erecek.

Son güncelleme 00:21 | 12 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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