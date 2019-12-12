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Fenerbahçe taraftarından Ergin Ataman’a tepki
Euroleague

Fenerbahçe taraftarından Ergin Ataman’a tepki

Euroleague'de normal sezonun 13. haftasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk ettiği karşılaşmada Fenerbahçe tarafları, Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman'a yönelik tepkili tezahüratlar yaptı.

12 Aralık 2019 21:18

Fenerbahçeli taraftarlar, EuroLeague’deki mücadelede Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman’a tepki gösterdi. Maçın başlamasına kısa bir süre kala sahaya çıkan Ataman aleyhine sarı-lacivertli taraftarlar tezahürat yaptı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’in oyuncuları Avrupa Ligi yönetiminin sosyal sorumluluk etkinliği olan “One Team Projesi” kapsamında ayakkabılarındaki özel bağcıkla sahaya çıktı.

Ali Koç yalnız bırakmadı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı takip etti. Sarı-lacivertli takımı yalnız bırakmayan Koç, maçı yönetim locasında izledi. Ali Koç’a sarı-lacivertli kulübün yöneticileri de eşlik etti.

Son güncelleme 21:18 | 12 Aralık 2019
anadolu efes Ergin Ataman Fenerbahçe
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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