Fenerbahçe taraftarından Ergin Ataman’a tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, EuroLeague’deki mücadelede Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman’a tepki gösterdi. Maçın başlamasına kısa bir süre kala sahaya çıkan Ataman aleyhine sarı-lacivertli taraftarlar tezahürat yaptı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’in oyuncuları Avrupa Ligi yönetiminin sosyal sorumluluk etkinliği olan “One Team Projesi” kapsamında ayakkabılarındaki özel bağcıkla sahaya çıktı.

Ali Koç yalnız bırakmadı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı takip etti. Sarı-lacivertli takımı yalnız bırakmayan Koç, maçı yönetim locasında izledi. Ali Koç’a sarı-lacivertli kulübün yöneticileri de eşlik etti.