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Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı canlı yayın | Euroleague
Euroleague

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı canlı yayın | Euroleague

Euroleague'de normal sezonun 13. haftasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk ediyor. Zorlu maçın canlı yayını ve canlı anlatımı SKOR'da!

12 Aralık 2019 20:50

Euroleague’de normal sezonun 13. haftasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i konuk ediyor. Türk derbisinde iki temsilcimiz galibiyet için parkeye çıkıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı SKOR’da. Haberde maçın canlı yayınını da bulabilirsiniz. Maç öncesinde bu sezon istediği performanı sergileyemeyen Fenerbahçe Beko’nun 5 galibiyeti bulunuyor. Geçen sezonun finalisti Anadolu Efes ise 10 galibiyetle bu sezon da geride kalan bölümde lider konumda.

05.24: Fenerbahçe Beko 30-28 Anadolu Efes / De Colo (9) – Singleton ve Simon (7)

2. PERİYOT BAŞLADI: Fenerbahçe Beko 22-20 Anadolu Efes

1. PERİYOT SONA ERDİ: Fenerbahçe Beko 22-20 Anadolu Efes

05.00: Fenerbahçe Beko 10-12 Anadolu Efes

1. PERİYOT: Maç başladı!

Son güncelleme 21:13 | 12 Aralık 2019
anadolu efes euroleague Fenerbahçe Beko
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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