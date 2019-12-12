Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı canlı yayın | Euroleague

Euroleague’de normal sezonun 13. haftasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i konuk ediyor. Türk derbisinde iki temsilcimiz galibiyet için parkeye çıkıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı SKOR’da. Haberde maçın canlı yayınını da bulabilirsiniz. Maç öncesinde bu sezon istediği performanı sergileyemeyen Fenerbahçe Beko’nun 5 galibiyeti bulunuyor. Geçen sezonun finalisti Anadolu Efes ise 10 galibiyetle bu sezon da geride kalan bölümde lider konumda.

05.24: Fenerbahçe Beko 30-28 Anadolu Efes / De Colo (9) – Singleton ve Simon (7)

2. PERİYOT BAŞLADI: Fenerbahçe Beko 22-20 Anadolu Efes

1. PERİYOT SONA ERDİ: Fenerbahçe Beko 22-20 Anadolu Efes

05.00: Fenerbahçe Beko 10-12 Anadolu Efes

1. PERİYOT: Maç başladı!