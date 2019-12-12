Fatih Terim: Futbolcuların hiçbir günahı yok, ben yanlış yapmışımdır!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Paris Saint Germain'e deplasmanda 5-0 yenilen Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İki takım arasındaki kalite farkına vurgu yapan Fatih Terim, “Acı bir veda oldu” ifadesini kullandı. İşte Terim’in açıklamalarından satır başları:

“30-35 DAKİKA DAYANABİLDİK”

Sarı-kırmızılı takımın Avrupa’ya veda etmesiyle ilgili açıklama yapan Fatih Terim “Bizim için acı veda oldu. Böyle veda etmeseydik iyi olurdu. Bazen acı vedalardan güzel hikayeler çıkar, inşallah ligde ve kupada böyle bir hikaye çıkarırız. Bizden iyiler, bunu bir şekilde kabul ediyoruz. Baya ilerideler, sikletimiz çok farklı. 30-35 dakika dayanabildik ya da durabildik diyelim. Belki bir iki etkili atak yapabilirdik. Çok etkili takım. Hayatımızın en kötü performansı. Galatasaraylılar halimden, tavrımdan, sözlerimden anlamışlardır. Bizi Şampiyonlar Ligi’nde yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkür ederiz.” dedi.

“BİR TAKIM ŞEYLERİ DEĞİŞTİRMEZSEK…”

Ocak ayında yapılacak transfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine Terim “Allah nasip ederse bu kaçınılmaz. Aylar önce sorduğunuzda iyi isimler aldığımızda ‘Ümit ederim cisimleri de iyi olur’ demiştim. Şimdi dört önemli maçımız var, bu maçları taraftarımızın da yardımıyla geçelim, değiştireceğiz. Bir takım şeyleri değiştirmezsek, Galatasaray için bugün de yarın da sıkıntı olur.” diye konuştu.

“SİKLETİMİZ DEĞİL…”

GS TV’ye konuşan Fatih Terim “Biz bu seviyede değiliz. 5-0 bitmedi, 1-0 bitti ya da 1-1 bitti, değişen bir şey olmaz. Çıkıp o mücadeleyi gösteremedikten sonra iddianız olmaz. Ancak ‘Daha az yedik’ diyebilirsiniz. Sikletimiz değil, sonuçta veda ettik. Artık buradan bir güzel hikaye çıkarmak Allah izin verirse boynumuzun borcu” dedi.

“KAPASİTEMİZ BU KADAR”

“Geçen sene güzel bir hikaye yazdık, yine yapmamamıza engel yok” diyen Terim “Oyuncuları şikayet etmiyorum ya da suçlamıyorum. Bir sorumlu varsa, benim. Oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Kapasitemiz bu kadar.” ifadelerini kullandı. Önlerinde 3 lig ve bir kupa maçı olduğunu belirten Terim, “2 kulvarda nasıl gideceğimizi düşünürken 3 kulvarda gidemedik. Paris Saint-Germain ve Real Madrid bizden ayrı bir seviyedeler. Bunu kabul etmemiz lazım. Mükemmel takımlar. Tebrik ediyorum onları.” ifadelerini kullandı.

“RADİKAL KARARLAR ALMALIYIZ”

Terim, direnen, mücadele eden ve yüreğini ortaya koyan bir takım çıkarmaya umut ettiğini anlattı. Bundan sonraki kararların daha radikal olması gerektiğini ifade eden Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hayırlısıyla ligi iyi şekilde bitirelim, geçen seneki gibi puan farkı olmalı. Yapabiliriz, niye yapmayalım. Biz hep yaptık ve yine yaparız. Suçlama, bahane gösterme gibi bir durumum yok. Bir hata varsa benimdir. Ben yanlış yapmışımdır. Öyle kabul etmek lazım. Futbolcuların hiçbir günahı yok, çıkıp oynadılar. Kapasitemiz bu. Rakip takım daha iyiydi.”