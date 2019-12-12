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Fatih Terim: Acı bir veda oldu
Şampiyonlar Ligi

Fatih Terim: Acı bir veda oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Paris Saint Germain maçı sonrası yaptığı açıklamada, iki takım arasında büyük fark olduğunu belirterek, "Bizim için acı bir veda oldu" dedi.

12 Aralık 2019 01:23

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Paris Saint Germain’e deplasmanda 5-0 yenilen Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İki takım arasındaki kalite farkına vurgu yapan Fatih Terim, “Acı bir veda oldu” ifadesini kullandı.

Fatih Terim, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Açıkçası bizim için acı bir veda oldu. Böyle olmasaydı iyi olurdu. Umarım acı vedalardan iyi hikayeler çıkarırız ligde. Geçen sene yaptığımız gibi… Bizden iyiler… Bunu kabul edelim. Baya ilerdeler. Sıkletimiz çok farklı bu sene… Bunu kabuk edelim. 30-35 dakikada dayanabildik. Mükemmel bir takım… Hayatımızın en kötü performansımızı sergiliyoruz. Galatasaraylılar benim maç öncesi sözlerimden anlamışlardır. Aylar önce bana ‘Önemli isimler aldınız’ dediğinizde, ‘Umarım cisimleri de önemli olur’ demiştim. Önümüzde ligde üç ve kupada bir olmak üzere dört maç var. Bu maçları bir geçelim. Biz bir takım şeyleri değiştirmezsek sıkıntı olur Galatasaray için… Bugün de yarın da… Bundan sonraki kararlarımız daha radikal olmalı… Bazen yarışma içinde bu kararları alamayabiliyorsunuz.”

Son güncelleme 01:23 | 12 Aralık 2019
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