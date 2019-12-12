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Emenike’den sürpriz paylaşım! ‘Yakında eve dönüyorum’
Süper Lig

Emenike’den sürpriz paylaşım! ‘Yakında eve dönüyorum’

Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe forması giyen Emmanuel Emenike sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'ye dönüş yapacağını açıkladı.

12 Aralık 2019 14:48

Son olarak Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo’da oynayan ve fiziki yetersizlik nedeniyle geçtiğimiz ay sözleşmesi fesh edilen Emenike Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Türkiye’ye dönüş mesajı veren Nijeryalı oyuncu yaptığı paylaşımda Türk bayrağı kullanarak “Bu harika ülkeyi çok özledim. Çok yakında eve dönüyorum” dedi.

Türkiye’de son olarak Fenerbahçe forması giyen 32 yaşındaki tecrübeli forvetin yolu daha sonra Olimpiakos ve Las Palmas’dan da geçmişti.

Emenike geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’ın 67. yaşını sosyal medyadan bir paylaşım yaparak kutlamıştı. Emenike, söz konusu paylaşımında, “Her harika baba, harika bir doğum gününü ve daha fazlasını hak eder! Mutlu Yıllar baba” ifadelerini kullanmıştı.

Son güncelleme 14:51 | 12 Aralık 2019
emenike Fenerbahçe instagram paylaşım türkiye
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
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14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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