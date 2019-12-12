Emenike’den sürpriz paylaşım! ‘Yakında eve dönüyorum’

Son olarak Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo’da oynayan ve fiziki yetersizlik nedeniyle geçtiğimiz ay sözleşmesi fesh edilen Emenike Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Türkiye’ye dönüş mesajı veren Nijeryalı oyuncu yaptığı paylaşımda Türk bayrağı kullanarak “Bu harika ülkeyi çok özledim. Çok yakında eve dönüyorum” dedi.

Türkiye’de son olarak Fenerbahçe forması giyen 32 yaşındaki tecrübeli forvetin yolu daha sonra Olimpiakos ve Las Palmas’dan da geçmişti.

Emenike geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’ın 67. yaşını sosyal medyadan bir paylaşım yaparak kutlamıştı. Emenike, söz konusu paylaşımında, “Her harika baba, harika bir doğum gününü ve daha fazlasını hak eder! Mutlu Yıllar baba” ifadelerini kullanmıştı.