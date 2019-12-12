Basel Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor, İsviçre temsilcisi Basel ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Trabzonspor’un kadrosunda cezalı bir isim yok, Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz da sakat olduğu için karşılaşmada yer almayacak. Mücadelenin başlamasına dakikalar kaldı.

BASEL TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Basel Trabzonspor maçı bu akşam TSİ 20.55te başlayacak. beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak maçı , Makedon hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.

MUHTEMEL 11:

Trabzonspor'un Basel karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

“Erce- Serkan, Hüseyin, Fernandes, Abdurrahim, Hosseini, Doğan, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Fıratcan, Muhammet.”

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz

CEZALI: Yok