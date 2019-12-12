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Basel Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi

Basel Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi Basel ile karşılaşacak. Futbolseverler "Basel Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte detaylar...

12 Aralık 2019 19:03

Trabzonspor, İsviçre temsilcisi Basel ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Trabzonspor’un kadrosunda cezalı bir isim yok, Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz da sakat olduğu için karşılaşmada yer almayacak. Mücadelenin başlamasına dakikalar kaldı.

BASEL TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Basel Trabzonspor maçı bu akşam TSİ 20.55te başlayacak. beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak maçı , Makedon hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.

MUHTEMEL 11:

Trabzonspor'un Basel karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

“Erce- Serkan, Hüseyin, Fernandes, Abdurrahim, Hosseini, Doğan, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Fıratcan, Muhammet.”

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz

CEZALI: Yok

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda yarın İsviçre temsilcisi Basel ile deplasmanda yapacağı maç için bu ülkeye gitti. ( Hakan Burak Altunöz – Anadolu Ajansı )

 

Son güncelleme 19:03 | 12 Aralık 2019
2019 UEFA Şampiyonlar Ligi basel trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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