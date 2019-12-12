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Basel Trabzonspor maçı hangi kanalda? Basel Trabzon maçı saat kaçta başlayacak?
Trabzonspor

Basel Trabzonspor maçı hangi kanalda? Basel Trabzon maçı saat kaçta başlayacak?

UEFA Avrupa Ligi’nde geçenini önemli müsabakalarından olan Basel Trabzonspor maçının saati ve kanalı taraftarlarca merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkma şansını yitiren Trabzonspor Basel deplasmanına konuk oluyor. İşte Basel Trabzonspor maçının saati ve kanalı...

12 Aralık 2019 13:07

Bu akşam Trabzonspor, İsviçre temsilcisi Basel ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakaya kısa bir süre kala, maça ilişkin saat ve tarih bilgisi merak konusu oldu. Peki, Basel Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

BASEL TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Basel Trabzonspor maçı bu akşam TSİ 20.55te başlayacak. beIN SPORTS 1’den naklen yayınlanacak maçı , Makedon hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.

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ÖNCEKİ KARŞILAŞMALARINDA SKOR NE OLDU?

Şimdiye kadar sadece 1 kez karşı karşıya gelen takımların ilk maçı 2-2'lik beraberlikle tamamlanmıştı. Bireysel performanslara göz atıldığında ise ev sahibi ekibin son 15 maçında daha formda olduğu görülüyor.

Son güncelleme 13:07 | 12 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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