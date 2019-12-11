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Wolverhampton Beşiktaş maçı ne zaman? Wolves BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş

Wolverhampton Beşiktaş maçı ne zaman? Wolves BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında yarın İngiltere temsilcisi Wolverhampton Wnaderers'a konuk olacak. Avrupa Ligi'ndeki ilk 4 maçında yenilen, 5. maçta İstanbul'da Slovan Bratislava'yı 2-1 yenerek 3 puan alan Beşiktaş'ın Wolverhampton'ı yense dahi gruptan çıkamıyor. Peki Wolverhampton Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

11 Aralık 2019 11:00

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre Wolverhampton şehrindeki Molineux Stadı’nda 12 Aralık Perşembe günü TSİ 23.00’te başlayacak Wolverhampton Beşiktaş maçına, Letonya Futbol Federasyonundan hakem ve yardımcı hakemler görevlendirildi. Maçta Andris Treimanis’in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

WOLVES GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ

Gruptan çıkmayı garantileyen Wolverhampton ise 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan elde etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın bazı önemli futbolcularını yarınki karşılaşmada dinlendirmesi bekleniyor.

WOLWERHAMPTON BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu son haftasında deplasmanda İngiliz ekibi Wolverhampton ile oynayacağı maç 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00’da başlayacak. Maçı beIN Sports kanalı canlı yayınlayacak.

Son güncelleme 11:00 | 11 Aralık 2019
beşiktaş bjk uefa avrupa ligi Wolverhampton Wolves
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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