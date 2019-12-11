Wolverhampton Beşiktaş maçı ne zaman? Wolves BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre Wolverhampton şehrindeki Molineux Stadı’nda 12 Aralık Perşembe günü TSİ 23.00’te başlayacak Wolverhampton Beşiktaş maçına, Letonya Futbol Federasyonundan hakem ve yardımcı hakemler görevlendirildi. Maçta Andris Treimanis’in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

WOLVES GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ

Gruptan çıkmayı garantileyen Wolverhampton ise 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan elde etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın bazı önemli futbolcularını yarınki karşılaşmada dinlendirmesi bekleniyor.

WOLWERHAMPTON BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu son haftasında deplasmanda İngiliz ekibi Wolverhampton ile oynayacağı maç 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00’da başlayacak. Maçı beIN Sports kanalı canlı yayınlayacak.