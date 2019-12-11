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Trabzonspor’dan ‘örtülü ödenek’ iddiaları için savcılığa suç duyurusu!
Trabzonspor

Trabzonspor’dan ‘örtülü ödenek’ iddiaları için savcılığa suç duyurusu!

Trabzonspor Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada kulübün 'örtülü ödenekten para aldığı' iddiasında bulunan 83 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

11 Aralık 2019 10:08

Trabzonspor’dan flaş karar… Bordo mavililerson günlerde özellikle sosyal medyada ortaya atılan kulübün “örtülü ödenek vasıtasıyla 50 milyon Euro – 50 milyon dolar” gönderildiği şeklindeki iddiaları yalanlayarak 83 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

İŞTE TRABZONSPOR’DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Sosyal medya ve çeşitli basın yayın organları üzerinden kulübümüze “örtülü ödenek” vasıtasıyla “50 milyon Euro – 50 milyon dolar” gönderildiği şeklindeki yalanları sürekli gündeme getiren başta gazeteciler Serdar Ali Çelikler, Ahmet Ercanlar ve Feridun Niğdelioğlu olmak üzere 83 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 125. ve 267. maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde belirtilen fiillere aykırılıklarından dolayı Trabzon Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Belli bir merkezden çıktığı apaçık ortada olan bu tür manipülatif ve yalan haberlerle kulübümüze saldıran bu kişilerin Yüce Türk Adaleti tarafından en doğru şekilde cezalandırılacağına olan inancımız tamdır.

Trabzonspor Kulübü bugüne kadar hiçbir şart altında illegal işlerin ortağı olmamış, doğruluk ve hakkaniyetin peşini bırakmamış, üstelik kimileri gibi bir günde değiştirilen yönetmeliklerle kurtarılmamıştır. Trabzonspor Kulübü, bu gibi durumlara kendini düşürecek kadar küçülmektense sınırlı imkanlar içinde çözüm üretmeyi, daha çok emek, özveri ve mücadele sergilemeyi koşulsuz bir şekilde tercih etmiştir.

Kulübümüze yönelik tüm bu yalan haberler için kalem oynatanlar iyi bilmelilerdir ki; Trabzonspor Kulübü gayriahlaki tutumları kendine yakıştırmayacak insanları temsil etmek gibi önemli bir misyona sahiptir. Karadeniz’den veciz bir söz ile ifade etmek gerekirse; muhannetin köprüsünden geçmek yerine dereye düşüp sele kapılmayı göze alan bizler, bu iftiralarla Trabzon ve Trabzonspor isminin lekelenmesine asla izin vermeyeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Son güncelleme 10:08 | 11 Aralık 2019
örtülü ödenek iddiaları suç duyurusu trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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