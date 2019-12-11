Trabzonspor’da Basel kadrosu belli oldu! 8 isim götürülmedi

Trabzon´daki hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 10.30´da özel uçakla karşılaşmanın oynanacağı İsviçre´nin Basel şehrine hareket etti.

Trabzonspor´un Basel maçı kafilesinde; Uğurcan, Erce, Arda, Hosseini, Hüseyin, Campi, Fernandes, Serkan, Abdurrahim, Onazi, Abdulkadir Parmak, Doğan, Kerem, Behlül, Avdijaj, Yusuf, Fıratcan, Muhammet ve Ekuban olmak üzere toplam 19 oyuncu yer aldı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz ile Abdülkadir Ömür´ün yanı sıra, Sörloth, Sturridge, Nwakaeme, Novak, Pereira, Sosa, Kamil Ahmet ve Mikel kadroya dahil edilmedi.

Bu arada teknik direktör Ünal Karaman ile Hüseyin Türkmen, bugün 17.30´da St.Jakob-Park Stadyumu´nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Bordo-mavililer, basın toplantısının ardından 18.00´de yine St.Jakob-Park Stadyumu´nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Trabzonspor, yarın 20.55´te ise deplasmanda Basel ile karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL 11:

Trabzonspor’un Basel karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

“Erce- Serkan, Hüseyin, Fernandes, Abdurrahim, Hosseini, Doğan, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Fıratcan, Muhammet.”

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz

CEZALI: Yok